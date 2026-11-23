Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Движение транспорта временно перекрыли на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Аналогичные ограничения на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту вводились днем 23 ноября. Спустя время движение возобновили.

Кроме того, до 22 декабря закрыт участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Это связано со строительными работами. Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут.

Также до конца октября 2027 года для водителей недоступна одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Там проводятся инженерные работы.