Движение по одной полосе ограничено на улице Кашенкин Луг до конца октября 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской недоступна для движения до 31 октября 2027 года. Это связано с проведением инженерных работ, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничение действует круглосуточно на участке улиц Кашенкин Луг, Большой Марфинской и местного проезда от дома 116 до дома 10 по улице Кашенкин Луг.

На участках ограничений временно запрещена парковка. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. В рамках работ предусмотрена переразметка проезжей части.

Между тем на западе Москвы ограничен проезд по одной полосе съезда с Третьего транспортного кольца в 1-й Сетуньский проезд из-за реконструкции инженерных сетей. Работы ведутся в районе дома 8 по 1-му Сетуньскому проезду. Ограничение будет действовать до 20 декабря.