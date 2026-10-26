Сезон активности клещей в Москве может значительно увеличиться через 15–20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сезон активности клещей в столичном регионе в ближайшие 15–20 лет может значительно увеличиться на фоне потепления климата. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По его словам, перемены коснутся не только продолжительности сезона, но и самого характера клещевой опасности: она станет менее предсказуемой по календарю и географически более широкой.

"Сложившаяся ситуация не аномалия, а тренд, который уже сейчас меняет сезонность активности клещей", – рассказал Вольпин.

Он добавил, что это потребует пересмотра как индивидуальных привычек защиты, так и подходов системы здравоохранения к мониторингу и профилактике.

Эколог объяснил механизм, из-за которого клещи пробуждаются не по сезону. У них есть диапауза – генетически запрограммированная пауза в развитии – и так называемый покой, то есть обратимое снижение активности при неблагоприятных условиях. Сбои дает именно второй механизм. Для черноногого клеща ключевой физиологический порог активности составляет примерно плюс 4 градуса, поэтому в зимние оттепели они могут снова отправляться на поиск жертвы.

Мягкая зима при этом опасна и для самих клещей: они расходуют больше энергии и рискуют погибнуть от холода или обезвоживания. При низких температурах обмен веществ замедлен, и переваривание зимней порции крови может оказаться неэффективным, отметил Вольпин.

Кроме того, потепление способно расширить ареал клещей в северных широтах, где климатические условия становятся для них более подходящими.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья ожидает "бархатный сезон" клещей в октябре. Это связано с тем, что осенью, если погода остается теплой и влажной, клещи могут сохранять активность практически весь световой день. В засушливое лето они обычно прячутся в тени и активны в основном утром и вечером.