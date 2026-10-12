Жителей Подмосковья предупредили о "бархатном сезоне" клещей

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Жителей Подмосковья в октябре ожидает так называемый "бархатный сезон" клещей. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, прохладная октябрьская погода – идеальное время для этих кровососущих. Осенью, если погода остается теплой и влажной, клещи могут сохранять активность практически весь световой день. В засушливое лето они обычно прячутся в тени и активны в основном утром и вечером.

Чаще всего осенью их можно встретить там, где есть влага и растительность: на лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников, среди опавшей листвы. Кроме того, взрослые самки в этот период особенно активны – им нужно напиться крови, чтобы накопить питательные вещества перед зимовкой.

"Поэтому даже осенью не стоит терять бдительность: используйте репелленты, носите закрытую одежду, тщательно осматривайте себя после прогулок", – добавили в комитете лесного хозяйства.

Ранее специалисты рассказывали, что во время осенней фотосессии в листве существует риск подцепить клещей. Опавшая листва является местом скопления клещей, поэтому любителям прогулок следует проявлять осторожность до прихода зимы. Самым надежным способом избежать опасных последствий при встрече с паразитом остается вакцинация от энцефалита.

