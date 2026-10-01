В России из-за аномально теплой осени продлился пик активности клещей

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Из-за аномально теплой погоды осенний пик активности клещей в России затягивается вплоть до наступления устойчивых заморозков. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора Института естественных наук Балтийского федерального университета имени Канта Евгения Калинина.

С приходом осени главную угрозу для человека представляют не крупные взрослые клещи, а их микроскопические нимфы и малозаметные самцы. При этом в ряде регионов доля зараженных боррелиями членистоногих достигает 35%.

Речь идет о нимфах – клещах, находящихся на ранней стадии развития, а также о молодых имаго, то есть взрослых особях, которые либо недавно вышли из куколки, либо пережили последнюю линьку минувшим летом. Самцы, в отличие от самок, не присасываются надолго: их цель – найти партнершу на теле человека или животного. Однако даже кратковременный контакт небезопасен, поскольку такие особи тоже способны передавать инфекцию.

Нимфа едва достигает 1–2 миллиметров – она мельче макового зернышка. Из-за этого ее практически невозможно заметить на коже, а остается она на теле дольше, чем взрослая особь, что заметно повышает риск заражения. Самцы же в 1,3–1,5 раза меньше самок, имеют почти черную окраску и также с трудом поддаются визуальному обнаружению.

Как отметила Калинина, у европейского лесного клеща (Ixodes ricinus), обитающего, в частности, в Калининградской области, активность сохраняется при температуре от 8 до 18 градусов тепла и прекращается только с наступлением устойчивых заморозков. До тех пор, пока ночью не установятся стабильные 5 градусов и ниже, членистоногие продолжают охотиться.

Ученый предостерегла от ложного спокойствия в период теплого бабьего лета. Напротив, текущая погода не завершает, а продлевает сезон активности клещей. Осенний пик по интенсивности не уступает весеннему, однако люди о нем забывают и слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что активность клещей напрямую зависит от погоды и снижается, когда приходит устойчивый холод. По его словам, в случае теплого межсезонья такой момент может наступить в столичном регионе только в конце осени.