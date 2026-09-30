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30 сентября, 21:31

Спорт

Роналду не выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Данией

Фото: Getty Images/Sports Press Photo/Valter Gouveia

Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Данией. С первых минут на поле появится Гонсалу Рамуш, сообщил главный тренер команды Жорже Жезуш.

Жезуш рассказал, что еще до двух последних матчей принял решение не выпускать Роналду в стартовом составе. Однако во время встречи с Норвегией он изменил планы и отправил форварда разминаться. В итоге футболист так и не появился на поле, хотя провел разминку.

"Любой игрок, когда он не выходит на поле после 20 или 30 минут разминки, не бывает доволен. Тем более Криш. Будь это даже Пеле или Марадона. Права равны, и как тренер я решил, что он не выйдет", – сказал тренер на пресс-конференции.

Португалия сыграет с Данией 1 октября в Копенгагене. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Роналду может купить "Аль-Наср". Футболист вместе с еще четырьмя инвесторами готовит предложение о покупке команды Саудовской Аравии. Каждый из пяти участников сделки планирует вложить не менее 92 миллионов евро.

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