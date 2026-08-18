Роналду раскрыл свои планы после завершения карьеры футболиста

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры по окончании сезона 2026/2027. Если это действительно произойдет, один из самых титулованных спортсменов планеты повесит бутсы на гвоздь в 42 года, однако есть вариант, что он все же задержится в большой игре. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Знаю, чем буду заниматься"

Фото: AP/TASS/Sam Hodde

Легенда португальского футбола Криштиану Роналду, выступающий в настоящее время за саудовский клуб "Аль-Наср", заявил, что текущий сезон может стать для него последним в карьере. Эти слова 41-летний спортсмен произнес в специальном интервью о его женитьбе на своей давней любви Джорджине Родригес.





Криштиану Роналду нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно.

Роналду даже раскрыл некоторые наметки своего досуга без футбола: например, больше отдыхать, смотреть мир и рубиться в падел. И, само собой, наслаждаться тем, чего удалось достичь в любимом виде спорта.

"Ведь за плечами 25 лет карьеры, в которых было много жертв и лишений", – отметил футболист.

При этом ранее португалец признался в интервью Пирсу Моргану, что после того, как повесит бутсы на гвоздь, хочет уделить больше внимания своим детям. Их у него пятеро – два сына и три дочери. Причем один из них – Криштиану-младший, уже рубится за молодежку "Аль-Насра" и сборную Португалии до 16 лет. Кто его мама, так доподлинно и неизвестно: имя этой женщины засекречено по соглашению с игроком.

Криштиану Роналду – одна из икон своего поколения и человек, который ассоциируется с магией на поле. Пять "Золотых мячей", победа на Евро-2016 со сборной Португалии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный обладатель "Золотой бутсы", которую вручают самым результативным игрокам сезона в чемпионатах под эгидой УЕФА. Криш становился чемпионом Англии (трижды), Испании (дважды), Италии (дважды) и Саудовской Аравии, огромное количество национальных кубков и самых разных рекордов.

И, безусловно, бизнес-империя его имени: шесть лет назад Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим 1 миллиард евро за сезон. Причем даже на закате карьеры доходы португальца космические. По данным Forbes, опубликованным накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, Криштиану по итогам сезона 2025/26 пополнил свою копилку на 300 миллионов долларов, из которых 235 миллионов заработаны в спорте и еще 65 миллионов вне его. К слову, его вечный соперник Лионель Месси поднял только (если в данном случае уместно так выразиться) 140 миллионов.

В том числе за счет этого суммарный капитал футболиста достиг 2-х миллиардов евро, и он – один из четырех действующих спортсменов-миллиардеров, утверждают аналитики издания. При этом далеко не все деньги игрок тратит на свою семью и роскошную жизнь: у Роналду есть собственный благотворительный фонд, который помогает больным детям.

Поедет на Евро-2028?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В то же время Криштиану Роналду официально еще даже не завершил карьеру в сборной Португалии. Вылет его команды уже в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года дался футболисту тяжело, как и весь турнир, за который лидер национальной дружины получил огромную порцию критики. Среди прочего, нападающего обвиняли в неповоротливости, вплоть до тезисов вроде "ходил по полю как дедушка", и смещении всего внимания на себя, что негативно сказывалось на общекомандных действиях.

Сестра игрока Катя Авейру публично заявила, что ее брат после мундиаля больше не наденет форму национальной сборной, но сам Криштиану в интервью A Bola опроверг слова родственницы.





Криштиану Роналду нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии После турнира – независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю со своей семьей и затем приму решение, которое сочту правильным. Я больше не принимаю решения сгоряча – теперь ко всему подхожу спокойно и взвешенно. А сейчас нужно просто наслаждаться этим моментом.

В то же время Роналду успел рассказать журналистам, что крупные турниры сборных для него уже в прошлом. После Евро-2024 португалец заявил телеканалу RTP, что это был его последний чемпионат Европы, а по итогам ЧМ-2026 он произнес репортерам примерно то же самое по отношению к мировым первенствам.

"Я выложился на полную. Завтра будет новый день, и жизнь продолжается", – сказал Роналду после вылета Португалии от Испании.

Однако упорно ходят слухи, что планы игрока, который усердно следит за своей физической формой, еще могут поменяться. В таком случае последним крупным турниром сборных для него станет чемпионат Европы 2028 года. В частности, такого мнения авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, которое сообщило в начале июля 2026 года, что подобный вариант не исключен. Если сборная Португалии туда отберется и решит призвать легенду под свои знамена, Криштиану может появиться на поле в 43-летнем возрасте.

О планах Роналду продолжить играть говорил в эфире "Матч ТВ" и экс-футболист сборной России Владислав Радимов: он передал разговор с одним из знаковых нападающих Франции Давидом Трезеге, который знаком со многими игроками в Португалии.



(Роналду. – Прим. ред.) на Евро будет еще.

Владислав Радимов экс-футболист сборной России Все говорят, что Криштиану Роналду закончил. Мы сейчас встречались с Давидом Трезеге, а он многих знает в сборной Португалии. Так вот игроки в португальской команде говорят, что онна Евро будет еще.

Португальский агент Паулу Барбоса также заявил "Матч ТВ", что Роналду поедет на Евро-2028, однако выразил по этому поводу сожаление. Вероятность такого сценария он обосновал тем, что сборную возглавил один из его любимых тренеров Жорже Жезуш, под руководством которого Криштиану выиграл чемпионат Саудовской Аравии, чего ему не удавалось сделать при других наставниках.

"Думаю, он будет приглашать Роналду в сборную, но, возможно, не будет ставить в основе. В обществе большая дискуссия насчет пользы Роналду, думаю, тренеру непросто будет принять решение. Криштиану думает, что он лучший игрок в мире и должен играть 90 минут", – сказал Барбоса.

В любом случае мы наблюдаем последние месяцы Роналду в качестве действующего игрока. Уход большой эпохи – уже на низком старте.

