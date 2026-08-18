Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/dell640

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введение этой меры связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.