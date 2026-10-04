ТАСС: подозреваемым в двойном убийстве в Москве является Теймураз Гогиашвили

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Подозреваемым в двойном убийстве в Москве является уроженец Грузии Теймураз Гогиашвили. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

"Задержанный Теймураз Гогиашвили 1979 года рождения. Он уроженец Грузии. Ранее не судим, к административной ответственности не привлекался", – рассказал собеседник агентства.

В документах, которые есть в распоряжении ТАСС, указано, что Гогиашвили задолжал тульскому предприятию более 42 миллионов рублей неотработанного аванса по договору.

"Требования заявителя были удовлетворены частично, с ответчика взыскана сумма неотработанного аванса в размере 42 110 000 рублей, расходов по уплате арбитражного сбора 570 000 рублей", – указано в материалах дела.

Истцом в арбитражном суде выступило АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова". Гогиашвили не явился на заседание, и суд в его отсутствие рассмотрел заявление истца.

Источник РИА Новости также указал, что предпринимательница Елена Церетели, чье расчлененное тело было найдено в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, развелась с ресторатором Мамукой Церетели после 2020 года.

Фрагменты человеческого тела были обнаружены на балконе квартиры дома на Жулебинском бульваре 3 октября. По данным СМИ, останки принадлежат Елене Церетели. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

При осмотре жилого помещения криминалисты нашли схрон оружия и боеприпасов. Также правоохранители во время осмотра гаража, принадлежавшего сожителю погибшей, на территории ТиНАО обнаружили тело дочери потерпевшей и еще один схрон оружия.

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Воронежской области. Вскоре суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу.