Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В третьем за год иске к блогеру Валентину Петухову, известному как Wylsacom, Роскомнадзор потребовал взыскать с него более 409 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Петухов является автором популярного канала Wylsacom, посвященного гаджетам. Помимо материалов с обзорами технорынка, на канале размещают рекламу производителей смартфонов, ПК и техники.

Арбитражный суд Москвы принял поступившее 5 ноября заявление к рассмотрению в упрощенном порядке – без проведения заседаний и только по представленным сторонами документам. Исковые требования связаны с взысканием основного долга. Их основания более подробно не раскрываются.

С Петухова уже взыскали более 1,2 миллиона рублей за неуплату обязательных отчислений за интернет-рекламу за четвертый квартал 2025 года. Такое решение тот же суд вынес в сентябре. Теперь ему предстоит рассмотреть еще один иск Роскомнадзора – о взыскании более 468 тысяч рублей. Производство по нему ведется в упрощенном порядке.

