Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/snoopdogg

Американский рэпер Снуп Догг опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) изображение, к которому прикрепил трек "Дутики" бывшего участника проекта "Дом-2" Семена Фролова.

На снимке – ноги в черных ботинках с заостренными носами, а к передней части обуви добавлены маленькие пистолеты.

Публикация собрала более 37 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил пост, оказался артист Navai.

Русскоязычная аудитория отреагировала комментариями: "Когда Snoop превзошел создателей GTA VI", "Дядь, ты лучший", "Снуп открыл портал для русских, как (актер Джейсон. – Прим. ред.) Стэйтем".

Ранее голливудский актер Уиллем Дефо снова решил изучить русские поговорки. На этот раз он перевел на английский выражение "Любовь зла – полюбишь и козла" и произнес: Love is evil. You can fall in love with the goat. Затем Дефо разразился фирменным хохотом, а в кадре появились козы, пасущиеся на заднем плане.

