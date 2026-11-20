Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электротюбинг, ледовый городок и лыжные маршруты разместят возле катка на Северном речном вокзале. Об этом сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Антон Богачев.

По его словам, часть лыжных трасс пройдет по Каналу имени Москвы. Новые объекты начнут принимать посетителей при установлении устойчивой отрицательной температуры. Организацией зимнего досуга занимаются по поручению заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Сегодня на Северном речном вокзале мы уже пятый год открываем для посетителей каток. Особенно атмосферно на нем вечернее время. К тому же территория уже украшена", – добавил Богачев.

Каток рассчитан более чем на 1,5 тысячи посетителей одновременно, а его площадь превышает 9 тысяч квадратных метров. Для гостей предусмотрены пункты проката коньков и дополнительного инвентаря, заточка лезвий, а также теплые павильоны, где можно переодеться и оставить личные вещи.

Перекусить и согреться посетители смогут в кафе и павильонах с кофе и чаем. Во время сеансов свободного катания будет звучать музыка.

Ледовая площадка работает со вторника по воскресенье: по будням дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00, вечерние – с 17:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье каток закрывается в 23:00. Понедельник остается техническим днем.

