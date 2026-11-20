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Российский союз туриндустрии пока не получал сведений о массовых жалобах российских туристов, купивших круиз на лайнере Caribbean Princess через туроператоров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РСТ.

Гендиректор круизного центра "Инфофлот", член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский отметил, что поездку можно было забронировать и напрямую, без туроператора.

"Поэтому делать вывод об отсутствии наших сограждан на борту оснований нет", – приводит пресс-служба его слова.

В свою очередь, руководитель комитета РСТ по страхованию, советник гендиректора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев сказал, что страховые компании пока не отмечали обращений россиян по поводу Caribbean Princess.

При недомогании Сгибнев советует сначала обратиться в медицинскую службу лайнера, а затем связаться со страховой или сервисной компанией по контактам, указанным в полисе. Тем, кто купил поездку у туроператора, нужно сообщить об этом его представителю.

Ранее СМИ сообщили, что у 134 пассажиров и 14 членов экипажа круизного лайнера Caribbean Princess обнаружили симптомы неизвестного желудочно-кишечного заболевания. Первые случаи зафиксировали 11 ноября, спустя четыре дня после выхода судна из Форт-Лодердейла. Среди основных симптомов – диарея и рвота.

Всего на борту находятся 2 936 пассажиров и 1 132 члена экипажа. Несмотря на вспышку, лайнер продолжает движение по маршруту.