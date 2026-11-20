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На круизном лайнере Caribbean Princess симптомы неизвестного желудочно-кишечного заболевания обнаружили у 134 пассажиров и 14 членов экипажа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New York Post.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, первые случаи зафиксировали 11 ноября – через четыре дня после выхода судна из Форт-Лодердейла. Всего на борту находятся 2 936 пассажиров и 1 132 члена экипажа. Среди основных симптомов – диарея и рвота, причину заболевания специалисты пока не установили.

Несмотря на вспышку, лайнер продолжает движение по маршруту. Возвращение во Флориду запланировано на 23 ноября.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что страховые компании зафиксировали 23 обращения туристов с жалобами на расстройство ЖКТ. Все они отдыхали в отеле Bosphorus Sorgun в турецком Сиде.

Туристы сообщали о рвоте, диарее и симптомах гастроэнтерита. При этом сами по себе обращения не позволяли установить источник возможной инфекции.