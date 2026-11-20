Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток начал работать на Северном речном вокзале. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для посетителей подготовили ледовую площадку площадью более 9 тысяч квадратных метров. Одновременно на льду смогут кататься более 1,5 тысячи человек.

Дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00, а вечерние – с 17:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье каток принимает гостей до 23:00. Понедельник – технический день, в этот день каток не работает.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее рассказывал, что в прошлом сезоне ледовую площадку посетили рекордное количество гостей – 200 тысяч человек. По его словам, это в шесть раз больше, чем за предыдущие годы.

Ликсутов уточнил, что на инфраструктуре катка в этом году разместили теплые павильоны для переодевания и хранения вещей, а также пункты проката коньков и дополнительного инвентаря для катания. Для посетителей, которые придут со своими коньками, есть услуга заточки лезвий. Кроме того, на территории площадки располагаются кафе, павильоны с кофе и чаем.

