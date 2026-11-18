Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток на Северном речном вокзале в Москве откроется для посетителей 20 ноября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каток откроют уже в пятый раз. По словам Ликсутова, в прошлом сезоне его посетило рекордное количество гостей – 200 тысяч человек.

"Это в шесть раз больше, чем за предыдущие годы. Обязательно приходите всей семьей!" – добавил заммэра.

Ликсутов уточнил, что на инфраструктуре катка разместили теплые павильоны для переодевания и хранения вещей, а также пункты проката коньков и дополнительного инвентаря для катания. Для посетителей, которые придут со своими коньками, есть услуга заточки лезвий.

Кроме того, на территории площадки располагаются кафе, павильоны с кофе и чаем. Каждый сеанс свободного катания будет сопровождаться музыкальной подборкой. Планируется, что каток будет работать со вторника по воскресенье, а понедельник объявят техническим днем.

Дневные сеансы будут проходить с 10:00 до 15:00, вечерние – с 17:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье вечерний сеанс продлится на один час дольше, то есть до 23:00. Для посещения площадки необходимо будет купить билет на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что площадь катка на территории Северного речного вокзала составит более 9 тысяч квадратных метров. Он займет максимальную площадь всего парка, включая зоны фонтанных аллей. Одновременно на льду смогут кататься более 1,5 тысячи человек.

Как отметил Ликсутов, после реконструкции вокзал уже более 6 лет является для москвичей и гостей столицы одним из любимых мест. Каток на его территории оборудуют 5-й год подряд. За это время на площадке было проведено свыше 1,5 тысячи мероприятий, которые посетили 15 миллионов человек.