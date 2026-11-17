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На ВДНХ открылась продажа билетов на каток, зимний сезон на выставке объявлен открытым. Об этом сообщили в телеграм-канале выставочного комплекса.

Билеты доступны на странице катка на сайте ВДНХ. В выставочном комплексе отметили, что площадка вскоре снова примет посетителей.

Каток на ВДНХ расположится между павильоном № 1 "Центральный" и Музеем славянской письменности "Слово". Также ледовые дорожки пройдут у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

На площадке для гостей будут доступны пункт проката и детский павильон. Также там установят трибуны, рассчитанные более чем на 300 человек. Кроме того, посетители смогут сделать снимки в фотобудке и отдохнуть в ресторане "Варежка".

