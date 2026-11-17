Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выпуск российской аккумуляторной батареи для электромобилей возможен в 2028 году, заявил генеральный директор компании EVM Илья Рашкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что компания ждет предложения от производителя литийионных аккумуляторов – компании "Рэнера", входящей в "Росатом". По словам Рашкина, его компания тщательно оценивает экономику и технические решения. EVM также собирается локализовать производство тягового привода. В него входят электродвигатель, редуктор и инвертор. Сейчас компания вместе с китайским партнером прорабатывает конкретные этапы реализации проекта.

EVM в настоящее время выпускает электрический кроссовер UMO 5 и гибридный UMO 8. Автомобили производят на мощностях московского завода "Москвич" при технологическом партнерстве с "Яндексом".

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года бренд Umo реализовал 395 автомобилей, уступив по числу проданных электрокаров Evolute, Toyota и Changan. Кроме того, новые электромобили UMO 5 уже пополнили автопарки столичного такси и каршеринга.

