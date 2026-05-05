05 мая, 10:16

Транспорт

Новые электромобили UMO 5 появились в столичном такси и каршеринге

Фото: umo.auto

Новые электромобили UMO 5 пополнили автопарки столичного такси и каршеринга, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Мы делаем такси и каршеринг удобными и доступными для жителей столицы. Обновление автопарка – один из ключевых факторов, который помогает поддерживать сервисы на высоком уровне", – указал Ликсутов.

Ранее эта модель уже была доступна в такси, а теперь впервые появилась в каршеринге. Всего в столичные парки каршеринга попали 50 новых авто, а в таксопарки – еще 40 машин, доступных по тарифу "комфорт". Всего в парки столичного такси поступят в ближайшее время 100 новых UMO 5.

Электромобиль полностью собирается на столичном заводе "Москвич", напомнили в пресс-службе. Это первое авто со встроенным ИИ-ассистентом Алисой. Электромотор мощностью 204 лошадиные силы позволяет работать в режимах эко, комфорт, спорт и однопедальный. Запас хода летом составляет до 420 километров, а зимой – до 350 километров.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что аварийность такси в Москве с 2021 года снизилась на 15,3%, а за прошлый год – на 7,2%. Кроме того, в 2024 году столица стала первым субъектом, который ввел обязательную аттестацию таксистов.

