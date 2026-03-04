Минпромторг РФ включит в список авто для закупки в такси модели Haval и Tenet

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Минпромторг России планирует добавить в перечень локализованных автомобилей для закупки в такси модели Haval Jolion, F7, F7x и Tenet Т7, следует из заявления ведомства.

Ведомство ранее опубликовало обновленный список авто, в который вошли 22 машины. В их числе оказались новые модели "Москвич" М70 и М90, электрический кроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1.

"Работа по дальнейшему расширению перечня уже ведется – финализируется нормативная база для включения моделей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7, соответствующий акт внесен в правительство", – уточнили в министерстве.

Там же добавили, что возможность добавления этих автомобилей в реестр появится после того, как правительство примет соответствующее решение и обновит реестр.

Ранее Сергей Собянин заявил о снижении аварийности такси в Москве на 15,3% с 2021 года и на 7,2% за прошлый год. При этом, как подчеркнул мэр, город продолжает обновлять парк такси и каршеринга.

Например, в качестве мер безопасности в 2021 году была запущена система "Аналитика работы такси", благодаря которой клиенты могут отключать от заказов недобросовестных водителей. Уже в 2024-м мегаполис стал первым субъектом, который ввел обязательную аттестацию таксистов. В настоящее время ее прошли все активные водители.