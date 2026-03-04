Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Электроэнергия была полностью отключена в Ираке по технической причине. Об этом заявил представитель министерства электроэнергетики ближневосточного государства, пишет агентство INA.

Он утонил, что неисправность была вызвана внезапным падением необходимого объема газа на электростанции Румейла в провинции Басра на юге Ирака.

Об отключении электричества во всех провинциях Ирака ранее сообщало Минэнерго. В связи с инцидентом были начаты работы по восстановлению отключенных электростанций и линий электропередачи.

ЧП произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану превентивный удар. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству, американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в Иране в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны. В некоторых местах все еще идут поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.