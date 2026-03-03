Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 17:19

Экономика

Ирак приостановил добычу нефти на крупнейшем месторождении страны

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Министерство нефти Ирака остановило добычу на крупнейшем в стране месторождении Южная Румейла из-за обострения ситуации в регионе и закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Shafaq News.

Ведомство уточнило, что добыча нефти прекратилась в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Министерство подчеркнуло, что конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению системы международного судоходства к акваторию Персидского залива и нехватке танкеров в южных портах Ирака, в результате чего снизились экспортные операции на некоторых терминалах.

Более того, как заявил СМИ источник в иракской государственной Северной нефтяной компании, был временно прекращен экспорт нефти, которая добывается в иракском Курдистане, через турецкий порт Джейхан. По его данным, такое решение было принято после того, как ряд нефтяных компаний остановили свою деятельность на нескольких месторождениях.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, к которой привели удары Израиля и США по Ирану.

В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива. При этом КСИР пригрозил уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив.

"Деньги 24": Иран перекрыл Ормузский пролив, через который экспортируют энергоресурсы

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика