Ирак приостановил добычу нефти на крупнейшем месторождении страны

Министерство нефти Ирака остановило добычу на крупнейшем в стране месторождении Южная Румейла из-за обострения ситуации в регионе и закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Shafaq News.

Ведомство уточнило, что добыча нефти прекратилась в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Министерство подчеркнуло, что конфликт на Ближнем Востоке привел к нарушению системы международного судоходства к акваторию Персидского залива и нехватке танкеров в южных портах Ирака, в результате чего снизились экспортные операции на некоторых терминалах.

Более того, как заявил СМИ источник в иракской государственной Северной нефтяной компании, был временно прекращен экспорт нефти, которая добывается в иракском Курдистане, через турецкий порт Джейхан. По его данным, такое решение было принято после того, как ряд нефтяных компаний остановили свою деятельность на нескольких месторождениях.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, к которой привели удары Израиля и США по Ирану.

В качестве ответа Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива. При этом КСИР пригрозил уничтожать любой танкер, который попытается пересечь Ормузский пролив.

