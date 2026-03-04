Движение против часовой стрелки на МЦК приостановлено из-за повреждения провода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки временно остановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Причиной послужило повреждение контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. На место направлена бригада железнодорожников.

Ранее сообщалось, что график движения электричек ЦППК скорректируют в выходные в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта. В частности, планируется запустить дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром.

Кроме того, в график движения электропоездов будут вноситься точечные изменения. Актуальные данные опубликуют на сайте ЦППК, разместят на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".