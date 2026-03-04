04 марта, 07:13Транспорт
Движение против часовой стрелки на МЦК приостановлено из-за повреждения провода
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки временно остановлено. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Причиной послужило повреждение контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. На место направлена бригада железнодорожников.
Ранее сообщалось, что график движения электричек ЦППК скорректируют в выходные в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта. В частности, планируется запустить дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром.
Кроме того, в график движения электропоездов будут вноситься точечные изменения. Актуальные данные опубликуют на сайте ЦППК, разместят на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
"Новости дня": станция Московского центрального кольца "Нижегородская" возобновила работу