04 марта, 09:34Общество
Столичные врачи спасли проглотившего кубик ребенка
Фото: MAX/"Московская медицина"
Московские врачи спасли ребенка, который проглотил кубик. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.
"Юный москвич играл в настольную игру и случайно сделал необычный ход – проглотил игральный кубик. Тот застрял в желудке, отказавшись выходить естественным путем. Родители запаниковали и повезли ребенка в Детскую больницу имени З. А. Башляевой", – рассказали в ведомстве.
В медучреждении с помощью специального инструмента – захвата "корзина" – медики достали инородное тело. Операция прошла успешно, ребенок уже выписан домой.
Ранее подмосковные врачи помогли 4-летней девочке, которая проглотила магнитные шарики. В ее тонком кишечнике специалисты обнаружили 30 шариков диаметром по 10 миллиметров. В ходе лапароскопической операции хирурги достали детали конструктора через небольшие проколы.
