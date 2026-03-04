Столичные врачи спасли проглотившего кубик ребенка

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские врачи спасли ребенка, который проглотил кубик. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Юный москвич играл в настольную игру и случайно сделал необычный ход – проглотил игральный кубик. Тот застрял в желудке, отказавшись выходить естественным путем. Родители запаниковали и повезли ребенка в Детскую больницу имени З. А. Башляевой", – рассказали в ведомстве.

В медучреждении с помощью специального инструмента – захвата "корзина" – медики достали инородное тело. Операция прошла успешно, ребенок уже выписан домой.

Ранее подмосковные врачи помогли 4-летней девочке, которая проглотила магнитные шарики. В ее тонком кишечнике специалисты обнаружили 30 шариков диаметром по 10 миллиметров. В ходе лапароскопической операции хирурги достали детали конструктора через небольшие проколы.