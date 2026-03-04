Певица Слава подала в суд после скандала на концерте в Пензе

Фото: ТАСС/Владислав Ногай

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) подала в суд после скандала на концерте в Пензе. Об этом она написала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Выступление Славы прошло в киноконцертном зале "Пенза" 1 марта. Жители города, которые посетили ее концерт, пожаловались на некачественное выступление артистки. Слава остановила мероприятие, объяснив, что ей плохо. В ответ зрительницы потребовали вернуть деньги.

"Девочки, если вас проплатили – скорее всего, вас проплатили – вам это откликнется. Во-первых, по суду, потому что я запустила процесс. Эти несколько человек, которые устроили мне такую мерзкую провокацию, думаю, что вы будете скоро очень счастливы", – отметила она.

По словам певицы, концерт испортила нетрезвая зрительница, которая начала творить "беспредел". Слава призвала артистов не испытывать страх во время выступлений.

Ранее артистка расплакалась, признавшись, что одинока. Слава опровергла, что посещает вечеринки для веселья. Она уточнила, что употребляет алкоголь из-за отсутствия любви и заботы.

