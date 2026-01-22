Певица Слава расплакалась и призналась в одиночестве

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) расплакалась, признавшись, что одинока. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Артистка опровергла, что посещает вечеринки для веселья. Она уточнила, что употребляет алкоголь из-за отсутствия любви и заботы.

"Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: "Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете", – отметила Слава.

По словам певицы, она хочет видеть рядом с собой избранника, который возьмет все заботы на себя и будет целовать ее по утрам. Она добавила, что в 45 лет все еще мечтает.

В мае 2025 года исполнительница заявила, что рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после более 20 лет отношений. Слава отметила, что сохранила с ним дружеские отношения, пара продолжает воспитывать дочь Антонину.

Ранее певица призналась, что не может не плакать, потому что близкие ей люди совершают "отвратительные" и "предательские" поступки, пользуясь ее добротой.

