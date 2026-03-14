14 марта, 12:55

Мэр Москвы

Собянин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с 50-летием его архиерейской хиротонии. Телеграмма размещена на официальном сайте мэра.

В своем послании градоначальник подчеркнул, что с момента принятия епископского сана священнослужитель продолжает следовать священническим традициям своих предшественников и примеру подвижничества своего небесного покровителя, святого равноапостольного Кирилла.

"Отдавая все свои силы и таланты служению Богу, вы объединяете миллионы православных верующих в любви к Христу, наставляете мудрым пастырским словом, настраиваете сердца на благие помыслы и дела", – подметил глава города.

Вместе с тем Собянин указал на важность вклада патриарха в развитие сотрудничества между правительством Москвы и Русской православной церковью, а также выразил уверенность, что их совместная работа будет способствовать утверждению духовных и нравственных ценностей, принося пользу людям и обществу.

К поздравлениям присоединился и Владимир Путин, также обративший внимание на важность роли патриарха Кирилла в поддержке участников СВО, воспитании молодежи, укреплении патриотизма и семейных ценностей.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет мудрые наставления священнослужителя способствуют единству общества, призывают к милосердию, доброте и справедливости, помогая людям обрести духовную устойчивость. Более того, неустанный труд патриарха на благо РПЦ, России и народа заслуживает самого глубокого уважения.

"Сердечно поздравляю вас с 50-летием начала вашего епископского служения. Желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья и всего наилучшего", – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее патриарх назвал российского президента искренне верующим православным вождем. Он отметил, что благодаря президенту россияне могут исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением. Эти перемены являются чудом после времен безбожия.

