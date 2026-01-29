Форма поиска по сайту

29 января, 18:33

Общество

Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения" в глазах мирового сообщества

Фото: РИА Новости

Россия с ее традиционными ценностями является "ковчегом спасения" в глазах мирового сообщества. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По его словам, многие иностранные граждане переезжают в Россию именно по этой причине. В их же странах за приверженность традиционным моральным ценностям можно лишиться работы или попасть в тюрьму.

Патриарх добавил, что узнал это в том числе от соотечественников, которые проживают в западноевропейских странах. Он отметил, что на будущее России и мира влияет способность россиян "твердо и сообща отстаивать религиозную идентичность".

Ранее патриарх назвал Владимира Путина искренне верующим православным вождем. Он отметил, что благодаря президенту россияне могут исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением. Эти перемены являются чудом после времен безбожия.

