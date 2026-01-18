Форма поиска по сайту

18 января, 16:00

Общество

Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел обряд освящения воды в храме Христа Спасителя в Крещенский сочельник. Трансляцию богослужения вел телеканал "Спас".

Церемония состоялась после Божественной литургии, которую возглавил патриарх. В своей проповеди после богослужения священнослужитель отметил силу русского народа, прошедшего через множество тяжелых испытаний – гонения, уничтожение веры и страдания.

"И мы выдержали. И вот, может быть, в ответ на эти скорби, эти страдания Господь сегодня изливает благодать над нашей страной, несомненно, над нашим народом, несомненно", – сказал патриарх.

Он также подчеркнул, что в современном мире происходит разрушение нравственных основ в сердцах людей, созданием различных псевдоучений, которые стремятся оторвать человека от Бога.

"Вот все это не может возыметь силы над нами, над народом, родители и праотцы которого прошли тяжелейшие испытания, оставшись верными Господу и Спасителю", – подчеркнул священнослужитель.

Крещение отмечается 19 января. В этом году в Москве к празднику подготовили 40 купелей. В местах проведения купаний будут дежурить сотрудники московского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно будет вестись усиленное патрулирование водных акваторий на судах на воздушной подушке.

Более того, в преддверии Крещения столичные церкви и храмы, которые не подключены к системе централизованного водоснабжения, были дополнительно обеспечены питьевой водой. В частности, в некоторых приходах, например в храме Покрова Пресвятой Богородицы, организовано временное водоснабжение, а в других подвоз воды осуществили с помощью автоцистерн.

