Традиции и приметы Крещенского сочельника

В канун одного из главных православных праздников, Крещения, верующие отдельно отмечают Крещенский сочельник. Что принято делать в этот день и от чего стоит отказаться, расскажет Москва 24.

Подготовка к Крещению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

19 января православные отмечают один из главных праздников в году – Крещение Господне или Богоявление. Ему предшествует Навечерие Крещения Господня или Крещенский сочельник. Слово "навечерие" означает преддверие праздника, а "сочельник" связан со сложившейся традицией в этот день варить сочиво – постное блюдо из пшеницы, меда и изюма.

Считается, что сочельник – время подготовки тела и духа к празднику Крещения Господня, поэтому важно его правильно встретить и провести. В этот день стоит посетить церковь: там пройдут службы в честь праздника и освящение воды. Однако если по каким-то причинам не удалось освятить воду 18 января, можно прийти в храм в само Крещение. Разницы между этими обрядами в сочельник и Богоявление нет.

Одной из главных составляющих подготовки является пост, и 18 января он особенно строгий. В этот день верующие могут впервые употребить пищу после выноса свечи с литургии и первого причащения крещенской воды. Однако людям с проблемами со здоровьем даются послабления или даже освобождение от поста.

Также в этот день традиционно принято готовить и есть сочиво, из-за чего сочельник еще называли голодным вечером. А вот на само Крещение ограничений в пище нет.

Гадание – грех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В число традиций в сочельник входит крестный ход к ближайшему водоему, который будет освящен. Православные могут зачерпнуть из него воду и умыться. По желанию можно в этот день окунаться в купели или проруби. При этом священнослужители отмечают, что это относительно новый и не обязательный обряд. Важнее все же посещение службы.

Также в ночь на 19 января взрослые и дети выходили на улицу, чтобы взглянуть в "разверзшиеся небеса": согласно Библии, оттуда в этот день явился Дух Святой в образе голубя. По преданию, если увидеть это явление и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Есть еще несколько традиций, например гадания, знаменующие окончание святок. Однако эти обычаи пришли еще с дохристианских времен, и церковь выступает против подобных обрядов и считает их грехом. К этой же категории относятся колядки – зимние обрядовые песни, которые поют на святочной неделе. Церковь также считает их языческим обычаем.

Кроме того, в этот день не принято ссориться, пить алкоголь и устаивать шумные гулянья. Набирать крещенскую воду и освящать ее нужно с благими, а не дурными мыслями.

Плюс ко всему по погоде в Крещенский сочельник определяли погоду на Масленицу: она должна быть одинаковой.

