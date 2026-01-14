Форма поиска по сайту

14 января, 00:01

Общество
Истории

Важные традиции, которые стоит соблюдать в старый Новый год

Привлечь удачу и увидеть суженого: главные традиции старого Нового года

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают старый Новый год. О главных традициях и приметах праздника – в нашем материале.

Прыжок во времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Появление старого Нового года связано со сменой летоисчисления. До 1918 года Россия жила по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, в то время как Европа уже перешла на григорианский с разницей в 13 дней. После декрета Советской власти страна стала жить по новому летоисчислению, совершив своеобразный прыжок в будущее. Однако, несмотря на это, некоторые продолжили отмечать Новый год по привычному "графику", за что к нему и добавилось слово "старый".

Вечер накануне праздника в народе называли Васильевым – в честь святого Василия Великого, или Щедрым, поскольку было принято устраивать праздничный пир и исполнять песни-щедровки. Так как на это время приходятся колядки, юноши и девушки надевали маски, чаще козы или медведя, и стучались в дома, желая благополучия. Хозяева в ответ угощали ряженых сладостями. При этом щедровали только до полуночи, ведь верили, что после по улицам ходит нечисть. Считалось, что старый год нужно проводить весело, тогда и новый будет счастливым и удачным.

При этом духовенство не приняло переход с юлианского на григорианский календарь, то есть все православные праздники продолжили отмечать по старому стилю. Со временем это вызвало определенные затруднения. Например, Новый год по юлианскому летоисчислению выпадает на время Рождественского поста, во время которого запрещены развлечения и обильные застолья, без которых зачастую не обходится ни одно празднование.

Богатое застолье и главные обычаи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что касается угощений, то в этот день они тоже были щедрыми: центральное место занимали блюда из свинины и кутья – рисовая каша с мясом и салом. Также праздничный стол было сложно представить без блинов и вареников. Причем последнее лакомство делали с сюрпризом, который служил предсказанием на будущий год: если в начинке попалась монетка – это к финансовому благополучию, фасоль – к пополнению в семье, кольцо предвещало свадьбу, а нитка – дальнюю дорогу, сахар – сладкую жизнь, а лавровый лист обещал карьерный рост.

Кроме того, в канун праздника многие старались избавиться от старой одежды и вещей, что считалось символом новой жизни.

В сам праздник старались не произносить число "13" и впускать женщину в дом первой, поскольку все это считалось плохим знаком. Также не рекомендовалось убираться и выносить мусор, потому что вместе с ним счастье может покинуть жилище. Еще не считали мелкие деньги и не давали в долг, поскольку это сулило финансовые проблемы в течение всего года. Согласно поверьям, не надевали темные, старые или заштопанные вещи, а также не шумели после полуночи, чтоб не спугнуть удачу. Как и в любой другой религиозный праздник, в этот день старались не ссориться, не обижаться и не сквернословить.

Что касается более мистических традиций, считается, что в праздничную ночь может присниться вещий сон, а помолвка в праздник станет залогом счастливой семейной жизни.

Кроме того, старый Новый год совпадает со Святками, в народе это время считалось идеальным для гаданий. Например, в полночь в полной тишине девушки устанавливали два зеркала друг напротив друга, а между ними ставили свечи, создавая бесконечный зеркальный коридор. Гадающая садилась перед одним из зеркал и всматривалась вдаль – считалось, что так можно разглядеть образ суженого.

обществопраздникиистории

