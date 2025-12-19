Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:31

Общество
Какие традиции нужно соблюдать в День Николая Чудотворца

Помощь нуждающимся и подарки под подушкой: главные традиции Дня Николая Чудотворца

19 декабря православные отмечают День Николая Чудотворца. Какими чудесами прославился святитель, о чем ему молятся, как проводят праздник в его честь и почему его связывают с образом Деда Мороза и Санта-Клауса, читайте в материале Москвы 24.

Новогодний волшебник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых у христиан. В году есть несколько дней памяти, посвященных ему. Один из них – 19 декабря. Эта дата связана с кончиной святого и считается наиболее важной среди всех остальных, также в народе праздник называют Никола Зимний.

В земной жизни Николай Чудотворец прославился человеколюбием, милосердием, бескорыстной помощью ближнему. Известны его прижизненные чудеса – например помощь обедневшей семье, в которой отец решил продавать "любовь" дочерей, которых у него было трое. В разные ночи Николай Чудотворец оставил возле дверей мужчины три мешочка золота, таким образом он спас девушек и всю семью от греха и бесчестия. Отец выследил своего благодетеля, и, несмотря на настояния Николая никому не рассказывать об этом, добрые и бескорыстные дела святителя все равно стали известны людям.

Николай Чудотворец был наделен способностью помогать даже тем, с кем не виделся лично. По преданию, к нему однажды воззвали путники, попавшие в шторм на море. Святитель их услышал, и по его молитве вода успокоилась, а моряки остались живы.

Николай Чудотворец умер 6 (19) декабря примерно в 350 году, дожив до глубокой старости. При этом его мощи были нетленными, мироточили, а прикасавшиеся к ним люди исцелялись от различных болезней. Мощи по сей день хранятся в церкви святого Стефана в итальянском городе Бари. Частицы есть во многих храмах, в том числе и в России.

Кроме того, Николая Чудотворца связывают с образом новогоднего волшебника. На Западе святого называли на голландский манер – Синтерклаас. Со временем имя трансформировалось в Санта-Клаус, а образ старца-волшебника отделился от религиозного и был наделен собственными характерными чертами, например красным костюмом с меховой отделкой. По одной из версий, традиция дарить подарки на Рождество началась именно с подаренных святителем мешочков с золотом.

Традиции и приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По традиции, 19 декабря в православных храмах проходят праздничные богослужения в честь Николая Чудотворца. Верующие обращают к нему молитвы о помощи и заступничестве. Считается, что к святителю можно обращаться почти в любых трудных ситуациях, например перед путешествием, важными событиями, а также находясь в беде или испытывая материальные трудности. Чудотворца можно попросить и о здоровье близких.

Кроме того, по народным поверьям, 19 декабря святой спускается на землю и отгоняет злых духов. В этот день также было принято почитать старших членов семьи.

Чтобы почтить память Николая Чудотворца, взрослые клали детям под подушку символические подарки или угощения. Это служило символом щедрости святителя и его бескорыстия.

Также в этот день нужно посетить церковь. Считается, что именно молитва, вознесенная Угоднику в этот день, может помочь исцелиться от болезней.

Кроме того, это лучший день, чтобы вернуть долги и сделать доброе дело своим близким или незнакомым. Также 19 декабря не стоит жаловаться на жизнь и унывать, потому что любой православный праздник следует проводить с благодарностью и радостью. Традиционно запрещается работать и заниматься бытовыми делами. Не стоит в этот день ссориться, иначе можно навлечь беду. Также важно не брать в долг и не игнорировать просьбы о помощи.

религияобществоистории

