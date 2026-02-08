ТАСС: состояние генерал-лейтенанта Алексеева оценивается как тяжелое

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Состояние генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, пострадавшего при покушении 6 февраля, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

По его данным, пострадавший находится в сознании, угрозы жизни нет.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в столице. Предварительно, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.

Позднее были возбуждены уголовные дела. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Позднее стало известно, что исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Их арестовали. Еще одна пособница выехала на Украину.

Как выяснило следствие, исполнитель преступления действовал по указанию спецслужб Украины и прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта. В СК уточнили, что он является уроженцем Тернопольской области, однако ныне имеет гражданство России.