Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что вышла замуж

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Мы стали мужем и женой. И это мой первый официальный брак!" – написала телеведущая.

Она призналась, что долгое время боролась со страхом замужества и, наконец, усердная работа над собой дала результаты. Чехова также уточнила, что полноценная свадьба состоится в теплое время года на природе.

В августе 2025 года в Париже Златопольский сделал предложение возлюбленной. Телеведущая сообщила, что ее избранник организовал сюрприз с особой тщательностью, забрав ее из дома без предварительного раскрытия планов.

У Златопольского имеются две дочери от предыдущих отношений – Анастасия и София. У Чеховой есть сын Соломон, рожденный от актера Гурама Баблишвили.

Не так давно стало известно, что пара отправилась в совместное путешествие в Дубай, где, по словам Чеховой, исполнилась ее мечта. Однако подробностей она раскрывать не стала.