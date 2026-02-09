Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 21:53

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что вышла замуж

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Мы стали мужем и женой. И это мой первый официальный брак!" – написала телеведущая.

Она призналась, что долгое время боролась со страхом замужества и, наконец, усердная работа над собой дала результаты. Чехова также уточнила, что полноценная свадьба состоится в теплое время года на природе.

В августе 2025 года в Париже Златопольский сделал предложение возлюбленной. Телеведущая сообщила, что ее избранник организовал сюрприз с особой тщательностью, забрав ее из дома без предварительного раскрытия планов.

У Златопольского имеются две дочери от предыдущих отношений – Анастасия и София. У Чеховой есть сын Соломон, рожденный от актера Гурама Баблишвили.

Не так давно стало известно, что пара отправилась в совместное путешествие в Дубай, где, по словам Чеховой, исполнилась ее мечта. Однако подробностей она раскрывать не стала.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика