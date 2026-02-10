Ликвидировано открытое горение в жилом доме в центре Москвы

Фото: МЧС Москвы

Ликвидировано открытое горение в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар в жилом доме в центре столицы произошел 10 февраля. Пламя охватило лестничную клетку с 1-го по 8-й этаж в одном из подъездов.

На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. Пресненская межрайонная прокуратура инициирует проверку для установления причин возгорания.

По последним данным, 35 человек были спасены из горящего здания, 8 из них обратились за медицинской помощью.

В связи с происшествием временно перекрыто движение на участке Пресненского Вала от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской. Также скорректированы маршруты 418, м32 и м34.