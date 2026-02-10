10 февраля, 19:14Происшествия
Число спасенных при пожаре в центре Москвы выросло до 35 человек
"За медицинской помощью обратились 8 человек", – заявили в министерстве.
В МЧС добавили, что в одной из квартир был обнаружен маломобильный пожилой мужчина, угрозы его жизни нет. В оперативных службах заявили ТАСС, что в ходе тушения пострадал пожарный.
В свою очередь, директор Центра медицины катастроф столицы Петр Давыдов заявил, что в результате ЧП госпитализированы взрослый и ребенок.
"Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям", – приводит его слова телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.
В настоящее время на месте работают службы города, спасательные работы продолжаются. Департамент труда и соцзащиты оказывает содействие во временном размещении эвакуированных жильцов в центр московского долголетия района Пресненского.
Пожар в жилом доме в центре Москвы начался вечером 10 февраля. Огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж в подъезде дома. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, идет возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров.
В связи со случившимся движение от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. На место ЧП прибыли несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.