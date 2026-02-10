Число спасенных при пожаре в центре Москвы выросло до 35 человек

Видео: МЧС Москвы

Пожарные спасли 35 человек из горящего жилого дома на Пресненском Валу в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"За медицинской помощью обратились 8 человек", – заявили в министерстве.

В МЧС добавили, что в одной из квартир был обнаружен маломобильный пожилой мужчина, угрозы его жизни нет. В оперативных службах заявили ТАСС, что в ходе тушения пострадал пожарный.

В свою очередь, директор Центра медицины катастроф столицы Петр Давыдов заявил, что в результате ЧП госпитализированы взрослый и ребенок.

"Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям", – приводит его слова телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

В настоящее время на месте работают службы города, спасательные работы продолжаются. Департамент труда и соцзащиты оказывает содействие во временном размещении эвакуированных жильцов в центр московского долголетия района Пресненского.

Пожар в жилом доме в центре Москвы начался вечером 10 февраля. Огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж в подъезде дома. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, идет возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров.

В связи со случившимся движение от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. На место ЧП прибыли несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.