Число спасенных при пожаре в доме в центре Москвы выросло до 25 человек

Видео: телеграм-канал SHOT

Число спасенных при пожаре в жилом доме в центре Москвы увеличилось до 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

В настоящее время проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов. По последним данным, идет возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 "квадратов".

Пожар в жилом доме в центре Москвы начался вечером 10 февраля. Изначально сообщалось, что огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж в подъезде дома. В оперативных службах заявили, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, проводится его ликвидация.

В связи со случившимся движение по Пресненскому Валу от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. На место ЧП прибыли несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.