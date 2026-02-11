Эксперт Митрофанова назвала трудности с дистанционной работой для беременных

В Минтруде анонсировали новые меры поддержки работающих матерей и беременных. К чему приведут нововведения и какие риски стоит учитывать, разбиралась Москва 24.

На работе с ребенком

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков представил новый комплексный подход к поддержке женщин, совмещающих профессиональную деятельность и материнство. Ключевым элементом инициатив стало предоставление беременным права выбора формата занятости.





Антон Котяков министр труда и социальной защиты РФ Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода.

Дополнительно Котяков выступил с идеей законодательно закрепить сокращение рабочего дня на один час для сотрудниц с маленькими детьми без потери в зарплате.

"В обществе, в трудовом коллективе должно быть четкое понимание того, что если сотрудник создал семью, родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств", – пояснил министр в интервью изданию "Эксперт".

По словам Котякова, в России нужно создать условия, чтобы женщины могли и карьеру строить, и заниматься воспитанием детей.

"Не получится девушек запереть дома для того, чтобы они только рожали. Они не должны стоять перед выбором: или я себя реализую в профессии, или я рожаю", – заявил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет при рождении третьего ребенка. По его мнению, это поддержит женщин старше 30 лет, на которых приходится большинство повторных родов.

"Ключевой станет формулировка в законе"

Инициативы Минтруда вполне осуществимы и соответствуют духу российского трудового законодательства, которое уже защищает материнство и детство. Такое мнение в беседе с Москвой 24 озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она привела в пример право на перерывы для кормления ребенка, которое есть у молодых мам уже сейчас.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Расширение таких социальных гарантий позволит поддержать женщин в период ухода за малышом, сняв с них огромное психологическое давление от необходимости успевать и на работе, и с ребенком.

По словам депутата, для руководства это возможность сохранить ценного и перспективного специалиста, который в будущем сможет принести еще больше пользы организации, хотя на первом этапе и потребует дополнительного внимания.

"В условиях сегодняшнего дефицита кадров думающие работодатели, скорее всего, пойдут навстречу трудящимся мамам. Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты, если речь не идет о гибком или дистанционном графике, который для многих офисных специальностей уже стал привычной реальностью", – добавила Бессараб.

Также она призвала открывать все больше детских комнат, чтобы мама могла трудиться, не переживая за ребенка.

"Идеальным решением, безусловно, являются детские сады с профессиональными педагогами. Однако и детские комнаты, подобные тем, что уже есть в некоторых центрах занятости или студенческих общежитиях, где ребенок находится под присмотром, – важный шаг", – рассказала депутат.

Подобные инициативы напрямую влияют на демографию в стране, подчеркнула Бессараб.

"Во всем мире государство предусматривает дополнительные социальные гарантии для молодых семей, чтобы дать возможность совмещать работу, учебу и воспитание детей. Защита материнства и детства – это наша общая задача, и мы должны к этому идти", – заключила парламентарий.

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова в беседе с Москвой 24 также поддержала инициативу. По ее мнению, более гибкий график для беременных и мам с маленькими детьми логично вписывается в национальный проект по демографии, поэтому с большой вероятностью может получить одобрение.

"На рынке труда многие работодатели, столкнувшиеся с острым дефицитом кадров, сегодня готовы привлекать любые категории сотрудников, даже с учетом дополнительных гарантий, если они будут закреплены законом", – рассказала эксперт.

Она уточнила, что дистанционный труд для беременных – разумное предложение. Но важно понимать, что не всякую работу можно выполнять удаленно.





Валентина Митрофанова эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Ключевой станет формулировка в законе: если будет жестко указано, что работодатель обязан предоставить дистанционный режим всем, это вызовет негативную реакцию, особенно в отраслях, где это физически невозможно (например, для повара или проводника).

При этом решение о создании детских комнат должно оставаться за работодателями. Не на каждом производстве или даже в офисном центре это реализуемо из-за специфики деятельности, требований безопасности или позиции арендодателя, пояснила Митрофанова.

"К помещениям для детей предъявляются строгие санитарные нормы, что может вызвать дополнительные сложности. Если у компании есть собственная подходящая территория, она может организовать такую комнату или договориться о размещении малышей в близлежащем детском саду и без законодательного вмешательства", – добавила она.

По мнению Митрофановой, жесткое регулирование в этом вопросе не нужно, так как слишком много зависит от конкретных условий.

"Риск дискриминации при найме будет напрямую зависеть от ситуации на рынке труда. Если работодатель может закрыть вакансии за счет кандидатов без особого статуса, он будет делать это", – рассказала эксперт.

Если же такой возможности нет, он обратит внимание на другие категории сотрудников, осознавая необходимость предоставления им дополнительных гарантий, резюмировала специалист.

