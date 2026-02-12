Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:42

Город

Сервис для участников программы реновации появился в приложении "Моя Москва"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Новый сервис "Реновация" стал доступен для горожан в мобильном приложении "Моя Москва". Программа стала мобильной версией уже существующего суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой департамент информационных технологий.

"Теперь участники программы могут прямо в приложении и в любое удобное время отслеживать все этапы переезда, всегда иметь под рукой персональную информацию о необходимых документах и контакты, получать уведомления и пользоваться всеми доступными услугами и сервисами для переезда", – пояснили в ведомстве.

Новый сервис находится в разделе "Дом" на главном экране приложения "Моя Москва". Участникам программы реновации автоматически придет уведомление с приглашением воспользоваться его возможностями.

Вместе с тем в сервис были включены 6 электронных опций, из них 4 связаны с оформлением документов на новую квартиру, отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Это дистанционная загрузка копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новую квартиру, онлайн-запись на осмотр квартиры, заключение договора и, если необходимо, его нотариальное заверение", – уточнила она.

При этом самой популярной услугой за 5 лет работы цифрового помощника является онлайн-запись на осмотр предложенного жилья.

С помощью приложения участники программы также смогут бесплатно вызвать грузчиков и заказать автотранспорт для переезда и перевозки вещей. Кроме того, в сервисе можно найти актуальную информацию о документах для подписания договора и регистрации, инструкцию по закрытию старых и открытию новых лицевых счетов для оплаты ЖКУ и пошаговое руководство для планирующих приобрести квартиру большей площади.

Сервис разделен на 4 этапа: "Подготовка к переезду", "Осмотр квартиры", "Оформление документов" и "Переезд". На каждом из них можно получить соответствующие рекомендации и услуги. В приложении указаны контакты городских служб, Московского фонда реновации жилой застройки, единого контактного центра комплекса градостроительной политики и строительства, центров информирования по переселению, а также ссылки на инструкции по регистрации, оплате счетов и многое другое.

Ранее более 500 москвичей приступили к переселению в новостройку по программе реновации в столичном районе Люблино. Горожанам из 4 старых домов предложили жилье по программе реновации в доме 6А в Спортивном проезде.

В 2025 году в рамках реновации в столице появились 60 жилых комплексов. В частности, 14 таких новостроек возвели на юго-востоке столицы, по 8 зданий построили на северо-востоке и юго-западе, а по 7 ЖК – на востоке и северо-западе города.

"Новости дня": жилой комплекс по программе реновации возвели в Северном Измайлове

