09 февраля, 09:39

Новый дом по реновации построят в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трехсекционный дом переменной этажности построят в Южнопортовом районе по программе реновации. Соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель ведомства Антон Слободчиков рассказал, что здание появится по адресу улица 7-я Кожуховская, земельный участок № 8. Общая площадь квартир составит около 17 тысяч квадратных метров.

При внешней отделке здания применят навесную фасадную систему с облицовкой из керамогранитных плит и оцинкованных металлокассет. Для каждого жилого помещения установят корзину для кондиционера.

На первом этаже новостройки сделают комнаты для консьержей и колясочные, а на подземном уровне обустроят паркинг. Также в доме установят 9 лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1 000 килограммов. Около здания благоустроят территорию площадью порядка 5 000 "квадратов". Там появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха с лавочками.

Все этапы работ будут контролироваться инспекторами Мосгосстройнадзора, добавил Слободчиков. График выездных проверок будет составлен после того, как застройщик подаст в комитет извещение о начале работ.

В столичных районах Зюзино и Черемушки уже построили 4 дома по реновации. Их суммарная площадь составляет около 80 тысяч "квадратов". В новостройках установили современное инженерно-техническое оборудование, также их подключили к индивидуальным тепловым пунктам.

"Новости дня": почти 100 семей получили жилье по программе реновации в Головинском районе

