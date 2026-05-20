Двое пострадавших при обрушении балкона в Севастополе находятся в реанимации

Два школьника, которые пострадали при обрушении балкона в Севастополе, находятся в реанимации. Об этом губернатор города Михаила Развожаев сообщил в мессенджере MAX.

"Продолжаю держать на личном контроле ситуацию с пострадавшими в Каче. Только что пообщался с родителями и врачами, навестил пострадавших", – написал он.

Оказавшиеся в реанимации выпускники получают необходимую помощь. Кроме того, больница находится на связи с федеральными медцентрами в режиме телемедицины. Команда медиков делает все, чтобы как можно быстрее стабилизировать состояние пострадавших, указал Развожаев.

"Еще одного мальчика сейчас прооперировали, перевели в палату. Двоим детям сейчас будут оказывать хирургическую помощь. Остальные ребята, которые пострадали в меньшей степени, находятся в обычных палатах. Они приходят в себя, общаются с родителями, уже даже пообедали. Конечно, у всех шок, но они под постоянным присмотром", – добавил губернатор.

Он заверил родителей, что при необходимости специалисты немедленно организуют медицинский борт для перевоза детей в ведущие федеральные центры. По оценке врачей, пока нужды в этом нет. В данный момент все идет по плану, ребятам требуются время, покой и планомерные действия, уточнил Развожаев.

Отдельно он подчеркнул, что пострадавшими оказались выпускники. С каждым из них и их родителями отработают индивидуальную траекторию, чтобы ЧП не повлияло на их дальнейшую жизнь и возможность реализовать свои мечты.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Предварительно, дети вышли на балкон, чтобы сделать фотографии. В результате конструкция рухнула. По данным СК, травмы получили 10 детей, однако Развожаев сообщал о 9 пострадавших.

Образовательное учреждение ввели в эксплуатацию после прошлогоднего капремонта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. После ЧП местные власти проверят все работы, которые ведутся в старых городских зданиях в рамках реставрации.