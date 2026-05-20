20 мая, 11:17

Происшествия

В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона

Фото: МАХ/Mash

В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 20 мая в школе № 13. Развожаев рассказал, что дети вышли на балкон, расположенный на втором этаже, для того чтобы сделать фотографии. В результате конструкция рухнула.

Детей с травмами разной степени тяжести госпитализируют. Им оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия задействованы оперативные службы.

Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры.

Ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после обрушения крыши в спортзале колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое находится на улице Умельцев.

Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 97 человек. По данным региональной прокуратуры, частичное обрушение кровли в колледже произошло из-за трещины в покрытии.

