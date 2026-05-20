20 мая, 11:25

РЖД назначили 165 дополнительных поездов на лето

Российские железные дороги (РЖД) дополнительно назначили 165 сезонных поездов на летний сезон, сообщил гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Белозеров подчеркнул, что вся система РЖД уже готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено на 0,5% больше мест – свыше 62 миллионов. Вместе с тем увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа.

Он добавил, что также в 2026 году планируется отвезти в детские лагеря 580 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "Белые ночи" запустят по маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва 19 июня. Это будет первый и единственный в году рейс состава. Уточнялось, что в поезде оборудованы плацкартные и купейные вагоны.

