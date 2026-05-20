Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице и области из-за жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет актуально до 00:00 субботы, 23 мая. По данным синоптиков, до пятницы, 22 мая, на территории региона температура превысит нормальные значения на 7–9 градусов.

При этом пляжный сезон в Москве откроется только в конце мая, отметил в беседе с РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, несмотря на аномально жаркую погоду в столичном регионе, температура воды в Москве-реке пока составляет 14 градусов. А в закрытых водоемах она не превышает 16 градусов.

Синоптик добавил, что открыть пляжный сезон сейчас можно, но лучше дождаться конца мая или даже начала июня, чтобы температура воды поднялась до 18–20 градусов. При этом самой подходящей температурой для купания считается от 22 градусов, напомнил он.

На фоне высоких температур специалист рекомендовал пока что пользоваться бассейном или душем.

Во время жары в столице дополнительно поливают дороги. Это позволяет не только содержать дорожное покрытие в чистоте, но и охлаждать его, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт быстрее деформируется.

В связи с аномально высокими температурами автомобилистов призвали быть особенно внимательными за рулем. Столичная Госавтоинспекция посоветовала следить за температурой в салоне машины, а также за техническим состоянием авто. Также рекомендуется брать с собой воду и другие прохладительные напитки.

