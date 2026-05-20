20 мая, 10:15

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

РФ и КНР подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

Документы были пописаны главой Минтранса России Андреем Никитиным и руководителем агентства Суном Сю Де, а также гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и руководителем агентства Шайном Чжу Де.

Помимо этого, стороны заключили несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. В частности, были подписаны документы об укреплении взаимодействия в области атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и иных сферах.

В общей сложности российская и китайская делегации завизировали 20 документов, из которых некоторые соглашения были заключены лидерами двух стран. В частности, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении сотрудничества и укреплении отношений России и Китая. Также была подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя принятие лидерами двух стран совместного заявления и подписание декларации, назвал эти программные документы массивными. По его словам, в них прописаны пути развития комплекса двусторонних отношений РФ и КНР, единая позиция по актуальным мировым темам и ключевые форматы взаимодействия сторон в международных делах.

Также Ушаков рассказал журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, что стороны обсудили совместные проекты в энергетике, а также договорились о "кое-чем очень важном".

Российский лидер прилетел в Пекин с рабочим визитом вечером 19 мая. Вместе с ним в столицу КНР прибыла делегация из РФ, в состав которой вошли пять вице-премьеров, восемь министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", представители крупных компаний и банков.

Переговоры в узком составе прошли в Доме народных собраний в Пекине. В начале беседы Путин назвал своего коллегу дорогим другом и вспомнил, что еще 25 лет назад страны подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой для развития партнерства во всех направлениях.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Путиным указал на необходимость формирования более справедливой системы глобального управления. Он заявил, что как постоянные члены Совбеза ООН и основные мировые державы Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению.

В результате стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.

