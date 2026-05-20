Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:01

Город

Согласовано архитектурное решение новой башни в центре "Москва-Сити"

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Согласовано архитектурно-градостроительное решение новой башни в деловом центре "Москва-Сити". Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

52-этажный комплекс расположится в 1-м Красногвардейском проезде. Внутри здания, помимо офисов, будут торговая галерея и несколько кафе.

Концепция башни высотой 248,6 метра отвечает тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике: остекление стилизовано под японское оригами. Это придаст небоскребу легкость, а также гарантирует естественное освещение всех офисных помещений, отметил Овчинский.

Он уточнил, что отдельное внимание уделено интеграции башни в существующую городскую среду. В частности, благоустройство прилегающей территории обеспечит бесшовную связь с пешеходными маршрутами района.

Проект дополнит среду центра "Москва-Сити" новыми функциями и будет соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика.

Транспортная доступность небоскреба обусловлена стратегическим расположением около ключевых магистралей и транспортных узлов. Рядом со зданием находятся остановки наземного транспорта, в пешей доступности – станции метро "Москва-Сити", "Выставочная" и "Деловой центр", а также платформа МЦД Тестовская.

Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и Третье транспортное кольцо (ТТК), а в самой башне – 7-уровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

Точкой притяжения на верхних этажах башни станет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами. Проект реализует девелопер Sezar Group.

Ранее в Бутырском районе началось строительство нового офисно-делового центра площадью почти 43 тысячи "квадратов". В составе комплекса будут два здания – 8-этажный корпус К1 и 15-этажная башня К2. Офисы займут более 25 тысяч "квадратов", а остальное пространство – рестораны, магазины, банки и страховые компании.

Читайте также


городстроительство

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика