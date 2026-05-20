Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:13

Политика

Россия и Китай выступили против "закона джунглей" в международных делах

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия и Китай выступают против фрагментации международного сообщества и попыток ряда государств заменить глобальное право "законом джунглей". Об этом говорится в совместной декларации двух стран, подписанной Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

В документе говорится, что ранее попытки стран единолично управлять мировыми делами и навязать свои интересы в духе колониализма потерпели крах.

С одной стороны, система международных отношений испытывает глубокую трансформацию, переходя к полицентричности. С другой стороны, международная ситуация усложняется, а повестка мира и развития во всем мире сталкивается с новыми вызовами.

Кроме того, РФ и КНР назвали ограничения судоходства со стороны отдельных стран угрозой целостности цепочек поставок и мировой торговле в целом. При этом Москва и Пекин выступают против применения односторонних санкций, дискриминационного использования таможенных пошлин, а также против дискриминации развивающихся стран под предлогом якобы "зеленой повестки".

Также РФ и Китай считают неприемлемым незаконный арест и привлечение к судебной ответственности глав государств и других иностранных госслужащих с иммунитетом. В частности, личной неприкосновенностью и абсолютным иммунитетом обладают глава государства, глава правительства и министр иностранных дел.

"Стороны подтверждают, что иммунитет должностных лиц государства от уголовной юрисдикции иностранных государств является важной гарантией стабильного функционирования международных отношений", – говорится в документе.

Ранее председатель КНР в ходе встречи с Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению, укрепляя стратегическое партнерство и повышая его качество, указывал Си Цзиньпин.

Путин отправится с официальным визитом в Китай

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика