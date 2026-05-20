Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:49

Происшествия
Главная / Новости /

МВД: нападавшие на школы подростки чаще всего из внешне благополучных семей

МВД составило типичный портрет подростков, нападавших на школы

Фото: 123RF.com/butus

Подростки, которые нападают на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных и полных семей, не испытывающих финансовых трудностей, сообщил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума "Антитеррор".

Он уточнил, что в 2025 году ученики совершили 11 нападений на учащихся и учителей в собственных школах в 9 регионах России. Вместе с этим органы внутренних дел предотвратили 21 такое нападение в 15 регионах.

"В данном управлении мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами", – заявил Богданов.

Анализ показал, что зачастую такие подростки живут в хорошем жилье. Их родители трудоустроены, иногда работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

Также такие подростки практически не пропускают занятия, учатся удовлетворительно и характеризуются учителями положительно. Кроме того, они не стоят на учете в образовательных организациях, у участковых и в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ребята не конфликтуют со сверстниками, поэтому, считает Богданов, и остаются вне поля зрения системы профилактики.

Ранее мужчина на Ямале избил подростка за раскладывание листовок. Злоумышленник решил, что парень оскорбил его мать через домофон, и ударил подростка кулаками минимум 20 раз. Суд приговорил нападавшего к штрафу в 500 тысяч рублей.

Читайте также


происшествия

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика