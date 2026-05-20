МВД: нападавшие на школы подростки чаще всего из внешне благополучных семей

Подростки, которые нападают на учебные заведения, чаще всего из внешне благополучных и полных семей, не испытывающих финансовых трудностей, сообщил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов на пленарном заседании XX Всероссийского специализированного форума "Антитеррор".

Он уточнил, что в 2025 году ученики совершили 11 нападений на учащихся и учителей в собственных школах в 9 регионах России. Вместе с этим органы внутренних дел предотвратили 21 такое нападение в 15 регионах.

"В данном управлении мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами", – заявил Богданов.

Анализ показал, что зачастую такие подростки живут в хорошем жилье. Их родители трудоустроены, иногда работают в педагогической сфере или даже являются сотрудниками правоохранительных органов.

Также такие подростки практически не пропускают занятия, учатся удовлетворительно и характеризуются учителями положительно. Кроме того, они не стоят на учете в образовательных организациях, у участковых и в подразделениях по делам несовершеннолетних. Ребята не конфликтуют со сверстниками, поэтому, считает Богданов, и остаются вне поля зрения системы профилактики.

