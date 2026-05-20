CNN: Си Цзиньпин завуалированно упомянул США в ходе встречи с Путиным в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным "сделал завуалированный выпад в адрес США". Об этом сообщает телекомпания CNN.

В ходе беседы китайский лидер поднял вопросы о расколе, односторонних действиях и гегемонии на международной арене. Эти тезисы, по мнению авторов материала, можно рассматривать как критику чрезмерного влияния США.

Американский лидер Дональд Трамп посетил Китай с рабочим визитом 13 мая. Поездка стала его первой за 9 лет. Глава Белого дома провел переговоры с Си Цзиньпином, который выразил надежду на пользу от сотрудничества двух государств.

Путин, в свою очередь, прилетел в Пекин 19-го числа в сопровождении 5 российских вице-премьеров, 8 министров, глав Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", а также представителей крупнейших компаний и банков.

В рамках консультаций лидеры договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.