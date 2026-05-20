Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:28

Политика
Главная / Новости /

CNN: Си Цзиньпин завуалированно упомянул США в ходе встречи с Путиным в Китае

Си Цзиньпин завуалированно раскритиковал США в ходе встречи с Путиным в Китае – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным "сделал завуалированный выпад в адрес США". Об этом сообщает телекомпания CNN.

В ходе беседы китайский лидер поднял вопросы о расколе, односторонних действиях и гегемонии на международной арене. Эти тезисы, по мнению авторов материала, можно рассматривать как критику чрезмерного влияния США.

Американский лидер Дональд Трамп посетил Китай с рабочим визитом 13 мая. Поездка стала его первой за 9 лет. Глава Белого дома провел переговоры с Си Цзиньпином, который выразил надежду на пользу от сотрудничества двух государств.

Путин, в свою очередь, прилетел в Пекин 19-го числа в сопровождении 5 российских вице-премьеров, 8 министров, глав Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", а также представителей крупнейших компаний и банков.

В рамках консультаций лидеры договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика