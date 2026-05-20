20 мая, 12:17

Врач Мкртычева назвала жажду одним из признаков сахарного диабета у детей

Фото: 123RF.com/serezniy

Число случаев сахарного диабета у детей в последние годы растет. Детский эндокринолог НИКИ детства Джульетта Мкртычева назвала три признака, которые помогут выявить заболевание на ранних стадиях. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

"Первое – это постоянная жажда. Ребенок начинает пить больше жидкости, иногда просит воду даже ночью. Второе – частое мочеиспускание. Если школьник вдруг начал отпрашиваться с каждого урока в туалет или у него отмечается ночное недержание мочи, это повод насторожиться. Третье – необоснованное снижение веса. На фоне прежнего аппетита ребенок худеет на глазах", – рассказала специалист.

По ее словам, данные признаки могут сигнализировать о высоком сахаре. Если вовремя не обратиться к врачу и не поставить диагноз, то все может закончиться реанимационным состоянием. Мкртычева подчеркнула, что современные методы лечения позволяют детям с диабетом жить полноценной жизнью – хорошо учиться, заниматься спортом.

Главное – заметить болезнь в самом начале. Эксперт сказала, что часто родители по незнанию списывают плохое самочувствие ребенка на жаркую погоду, стресс в школе или просто усталость.

Минздрав Подмосковья напомнил, что с 18 по 24 мая в регионе идет Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

Ранее специалист министерства здравоохранения России заявила, что каждый третий житель страны страдает от ожирения. Еще столько же человек имеют избыточный вес.

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева уточнила, что в России зарегистрировано не больше 3 миллионов человек с ожирением. Однако у них есть риск заболеть сахарным диабетом.

